Şırnak'ta terör operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
Bir şüpheli ise ilgili il ve birimlere teslim edildi.
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