Şırnak'ta terör operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Bir şüpheli ise ilgili il ve birimlere teslim edildi.