Şırnak'ta ambulans helikopter, kalp rahatsızlığı yaşayan hamile kadın için havalandı

Hastanede ilk müdahalesi yapılan Şadiye M, ileri tetkik ve tedavi için tahsis edilen ambulans helikopterle Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

İlçede yaşayan Şadiye M. (28), kalp çarpıntısı şikayeti ile yakınları tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.