Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta ambulans helikopter, kalp rahatsızlığı yaşayan hamile kadın için havalandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde kalp rahatsızlığı yaşayan 7 aylık hamile kadın, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 15:05 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta ambulans helikopter, kalp rahatsızlığı yaşayan hamile kadın için havalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde kalp rahatsızlığı yaşayan 7 aylık hamile kadın, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

        İlçede yaşayan Şadiye M. (28), kalp çarpıntısı şikayeti ile yakınları tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Hastanede ilk müdahalesi yapılan Şadiye M, ileri tetkik ve tedavi için tahsis edilen ambulans helikopterle Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        Adana'da korkunç olay! Baba oğlunu öldürdü!
        Adana'da korkunç olay! Baba oğlunu öldürdü!
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Nallıhan Köprüsü hizmete açıldı
        Nallıhan Köprüsü hizmete açıldı
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İçeride mi, dışarıda mı?
        Karısını bıçaklayan caniye meydan dayağı!
        Karısını bıçaklayan caniye meydan dayağı!
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Kamil 16 yaşındaydı! Ot kavgası!
        Kamil 16 yaşındaydı! Ot kavgası!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        Marmara ve Ege'de 6 kent için alarm!
        Marmara ve Ege'de 6 kent için alarm!
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        Önce ödül sonra parti!
        Önce ödül sonra parti!
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Bursin, Banderas'a fark attı

        Benzer Haberler

        Gabar Dağı bölgesi, 15 gün süre ile 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edi...
        Gabar Dağı bölgesi, 15 gün süre ile 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edi...
        Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi "özel özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi "özel özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk ed...
        Şırnak'ta rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk ed...
        Kaymakam Nazlı Demir yaptığı hizmetlerle Cizrelilerin gönüllerini kazandı
        Kaymakam Nazlı Demir yaptığı hizmetlerle Cizrelilerin gönüllerini kazandı
        İzmirli iş insanından Cizreli çiftçilere 27 bin 500 meyve fidesi desteği
        İzmirli iş insanından Cizreli çiftçilere 27 bin 500 meyve fidesi desteği
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi