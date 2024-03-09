Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:Cizre
Hakemler:Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli
RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Hakan Polat, Danilov, Morales, Mejias, Ömer Furkan Dur (Semih Çelik, Çağatay Durmuş)
TÜRŞAD: Hetman, Fatih Eren Uğur, Kaan Bülbül, Burhan Zorluer, Muhammet Kaya, Hamdi Erkan (Muhammed Aray, Alperay Demirciler, Selim Demir, İbrahim Emet)
Setler: 20-25, 26-24, 25-23, 22-25, 15-8
Süre: 130 dakika (24, 30, 34, 28, 14)
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