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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 16:40 Güncelleme: 09.03.2024 - 16:40
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:Cizre

        Hakemler:Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli

        RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Hakan Polat, Danilov, Morales, Mejias, Ömer Furkan Dur (Semih Çelik, Çağatay Durmuş)

        TÜRŞAD: Hetman, Fatih Eren Uğur, Kaan Bülbül, Burhan Zorluer, Muhammet Kaya, Hamdi Erkan (Muhammed Aray, Alperay Demirciler, Selim Demir, İbrahim Emet)

        Setler: 20-25, 26-24, 25-23, 22-25, 15-8

        Süre: 130 dakika (24, 30, 34, 28, 14)

        ŞIRNAK

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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