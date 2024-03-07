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        AK Parti'nin Şırnak Belediye Başkan adayı Yarka projelerini tanıttı

        Şırnak Belediye Başkanı ve AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, projelerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 17:49 Güncelleme: 07.03.2024 - 17:49
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        AK Parti'nin Şırnak Belediye Başkan adayı Yarka projelerini tanıttı
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        Şırnak Belediye Başkanı ve AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, projelerini paylaştı.

        Yarka, bir otelin konferans salonunda düzenlenen programda, 5 yılda gerçekleşen ve seçildiği takdirde 5 yıl içerisinde yapılacak projeleri anlattı.

        Şırnak'ta 5 yıl içerisinde önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Yarka, seçilmeden önce 19 proje sunduklarını, süreç içerisinde 121 projeyi hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

        5 yıl önce terör olaylarından sonra yıkılan bir şehri alt ve üst yapısıyla yeniden ayağa kaldırdıklarını belirten Yarka, şöyle konuştu:

        "Bizim için ilk 5 yıl çıraklık dönemiydi. Şimdi tekrar bizi teveccüh ederseniz ustalık dönemimizde daha güzel projeleri sizinle buluşturacağız. Biz bu süreçte 2 yıl salgın, deprem, yangın gibi afetlere rağmen bu kadar hizmeti ayağınıza getirdik. Dünü gördük, bugünü yaşıyoruz, yarını da hayal edin diyorum. Daha iyisini hak ediyorsunuz, bunun için bizi seçmeniz halinde projelerimizle daha güzel, müreffeh, yaşanabilir bir Şırnak sözünü veriyorum. Oy vermek sizden, hizmet üretmek bizden."

        Yarka, daha sonra aralarında katı atık tesisi, güneş enerjisi sistemi, kuzey çevre yolu projesi, üniversite üst geçit, Cudi Dağı sefine külliyesi projeleri olan toplam 34 projenin tanıtımını yaptı.

        Programda, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da konuşma yaptı.

        Toplantıya, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Osman Geliş, sivil toplum kuruluşlar temsilcileri, parti teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.

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