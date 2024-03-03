Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:Cizre
Hakemler:İsmail Yıldırım, Alper Üğüten
RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Hakan Polat, Danilov, Morales, Mejias, Ömer Furkan Dur (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Berkay Yavuz, Armin Far, Görkem Yazgan)
Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)
Setler: 16-25, 25-23, 23-25, 21-25
Süre: 112 dakika (23, 29, 30, 30)
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