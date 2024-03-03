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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 16:29 Güncelleme: 03.03.2024 - 16:29
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:Cizre

        Hakemler:İsmail Yıldırım, Alper Üğüten

        RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Hakan Polat, Danilov, Morales, Mejias, Ömer Furkan Dur (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Berkay Yavuz, Armin Far, Görkem Yazgan)

        Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)

        Setler: 16-25, 25-23, 23-25, 21-25

        Süre: 112 dakika (23, 29, 30, 30)

        ŞIRNAK

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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