Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara maçı hazırlıklarını tamamladı
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, ligin 22'nci haftasında yarın konuk edeceği Fenerbahçe Parolapara maçının hazırlıklarını tamamladı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, ligin 22'nci haftasında yarın konuk edeceği Fenerbahçe Parolapara maçının hazırlıklarını tamamladı.
Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan takım, kendi tesislerinde kampa girdi.
RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın saat 14.00'te Fenerbahçe Parolapara'yı Cizre Spor Salonu'nda konuk edecek.
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