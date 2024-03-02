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        Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara maçı hazırlıklarını tamamladı

        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, ligin 22'nci haftasında yarın konuk edeceği Fenerbahçe Parolapara maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 18:56 Güncelleme: 02.03.2024 - 19:04
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        Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, ligin 22'nci haftasında yarın konuk edeceği Fenerbahçe Parolapara maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.

        Hazırlıklarını tamamlayan takım, kendi tesislerinde kampa girdi.

        RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın saat 14.00'te Fenerbahçe Parolapara'yı Cizre Spor Salonu'nda konuk edecek.

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