Şırnak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Şırnak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Şırnak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Merkez Bahçelievler Mahallesi Caddesi'nde Remziye Yüksek idaresindeki 48 AIV 833 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Yaralı Yüksek, 112 Acil Sağlık ekiplerce Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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