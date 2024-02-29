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        Şırnak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 17:18 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:35
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        Şırnak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Şırnak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Merkez Bahçelievler Mahallesi Caddesi'nde Remziye Yüksek idaresindeki 48 AIV 833 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekibince çıkarıldı.

        Yaralı Yüksek, 112 Acil Sağlık ekiplerce Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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