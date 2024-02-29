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        Şırnak'ta danışmanlık protokolü imzalandı

        Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında Alabalık Yetiştiriciliği Tesisine danışmanlık sağlanması için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 12:15 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:15
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        Şırnak'ta danışmanlık protokolü imzalandı
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        Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında Alabalık Yetiştiriciliği Tesisine danışmanlık sağlanması için protokol imzalandı.

        Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, makamında gerçekleşen imza töreninde, protokol ile çok iyi giden üretimi daha da arttıracaklarını belirtti.

        Daha sonra protokolü, Alkış ve İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin imzaladı.

        İmza töreninde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Reşat Sakur, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Serdar Yaman da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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