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        AK Parti Şırnak İl Başkanı Erkan'dan 28 Şubat açıklaması

        AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, 28 Şubat Postmodern Darbesi'nin 27. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:14 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:14
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        AK Parti Şırnak İl Başkanı Erkan'dan 28 Şubat açıklaması
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        AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, 28 Şubat Postmodern Darbesi'nin 27. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Erkan, Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'nda beraberindeki partililerle yaptığı basın açıklamasında, 28 Şubat Postmodern Darbesi'nin insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.

        O süreçte yaşanan mağduriyetlere değinen Erkan, genç kızların üniversitelere başörtüsü ile giremediğini, kılık kıyafetleri nedeniyle gençlerin eğitim haklarından mahkum bırakıldığını aktardı.

        Erkan, şunları kaydetti:

        "Katsayı adaletsizliğiyle gençlerin istedikleri okulda eğitim almalarının önü kapatıldı. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların; çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları engellendi. 28 Şubat’ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına 'balans ayarı' vermeye çalışanlar, aziz milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar. Milletimizden aldığımız güç ve tarihin bize yüklediği sorumluluk ile millet iradesini egemen kılma, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

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