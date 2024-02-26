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        Şırnak'ta 8 aylık bebek, ambulans helikopterle sevk edildi

        ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde rahatsızlanan 8 aylık S.B., Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.İdil ilçesinde 8 aylık erkek bebek S.B., yüksek ateş şikayetiyle ailesi tarafından İdil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan muayenede bebeğe 'Komplike febril konvulsiyon' teşhisi konuldu. Bebek, ileri tetkik ve tedavi için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 17:48 Güncelleme: 26.02.2024 - 17:50
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        Şırnak'ta 8 aylık bebek, ambulans helikopterle sevk edildi
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        ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde rahatsızlanan 8 aylık S.B., Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.İdil ilçesinde 8 aylık erkek bebek S.B., yüksek ateş şikayetiyle ailesi tarafından İdil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan muayenede bebeğe ‘Komplike febril konvulsiyon’ teşhisi konuldu. Bebek, ileri tetkik ve tedavi için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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