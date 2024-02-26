Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli hakkında adli işlem

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 29,70 gram esrar, gümrük kaçağı 4 bin 60 paket sigara, 1154 çeşitli malzeme, 646 elektronik sigara, 18 cep telefonu, 90 cep telefonu aksesuarı, 46 kilogram çay ile 8 uzun namlulu silah, 7 tabanca, 772 fişek ve 10 şarjör ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.