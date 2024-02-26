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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 14:18 Güncelleme: 26.02.2024 - 14:18
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheliden 1'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Bir şüpheli ilgili il ve birimlere teslim edildi.

        Bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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