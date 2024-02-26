Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheliden 1'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bir şüpheli ilgili il ve birimlere teslim edildi.

Bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.