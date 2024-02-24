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        DEM Parti'nin Şırnak'taki programında yasa dışı slogan atan 6 şüpheli yakalandı

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) Şırnak'taki programında yasa dışı slogan atan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 18:19 Güncelleme: 24.02.2024 - 18:29
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        DEM Parti'nin Şırnak'taki programında yasa dışı slogan atan 6 şüpheli yakalandı
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        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) Şırnak'taki programında yasa dışı slogan atan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen "Halk Buluşmaları" programında partisinin il başkanlığı önündeki seçim otobüsünde partililere hitap etti.

        Yerel seçimlerde başarılı olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Bakırhan, "Eminim ki Şırnak, 31 Mart seçimlerinde sandıklarda en iyi cevabı verecektir. 2019 kalbimizde bir yaradır. Bu yaranın merhemi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerdir. Bu yaraya merhem olacağınıza inanıyorum." dedi.

        Programın ardından, yasa dışı slogan atan V.A, Z.İ, H.İ, F.İ, A.H. ve M.Ş. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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