Şırnak'ta 1 yaşındaki hasta bebek, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi

Bebek, çocuk nöroloji, çocuk yoğun bakım ihtiyacı ile ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Şırnak'ta rahatsızlanan ve ailesi tarafından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 1 yaşındaki Ahmet K'ye hipertansiyon tanısı konuldu.

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