Şırnak'ın Hilal beldesinde AK Parti'nin adayı rakipsiz YEREL seçimler için siyasi partiler aday listelerini seçim kurullarına sunarken, Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal beldesinde AK Parti'nin mevcut belediye başkanı Cevher Benek dışında belde belediye başkanlığı için başvuru yapan olmadı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine az bir süre kala, Uludere ilçesi Hilal beldesinde Yüksek Seçim Kurulu'na sadece AK Parti'den mevcut belediye başkanı olan ve 3 dönemdir görev yapan Cevher Benek başvurdu. Benek dışında beldeye adaylık için başvuran kimse olmadığı belirtildi. MHP, 7 Şubat'ta açıkladığı listede belediye başkan adayı olarak Osman Benek'i göstermiş ancak daha sonra AK Parti lehine adaylıktan çekilmişti. CEVHER BENEK Cevher Benek, 1975 yılında Hilal beldesinde doğdu. İlk ve ortaöğretimi Hilal beldesinde okudu.1992'de güvenlik korucusu olarak görev yapmaya başladı. 1992-2009 yılları arasında Hilal beldesinde korucu başı olarak görev yaptı. 2009'da AK Parti belediye başkan adayı oldu ve belediye başkanı seçildi. Benek 2014 ve 2019'daki yerel seçimlerde de aday oldu ve tekrar başkan seçildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 17:06 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:11 facebook

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