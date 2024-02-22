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        Şırnak'ta PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

        ŞIRNAK'ınBeytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait 910 adet RPG-7 antitank ile 910 RPG-7 sevk fişeği ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen 'ara-bul-yok et' stratejisi kapsamında Şırnak'ta Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından Uludere ilçesi Düz Deresi bölgesinde başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bozkurt' operasyonu sürüyor. Operasyonda terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulurken, örgütün barınak, sığınak ve yaşam alanları imha ediliyor. Şırnak Valiliği de operasyona ilişkin açıklama yaptı. Operasyon kapsamında Beytüşşebap'ta 910 adet RPG-7 antitank ile 910 RPG-7 sevk fişeğinin ele geçirildiği duyuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 14:39 Güncelleme: 22.02.2024 - 14:39
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        Şırnak'ta PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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        ŞIRNAK'ınBeytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait 910 adet RPG-7 antitank ile 910 RPG-7 sevk fişeği ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen 'ara-bul-yok et' stratejisi kapsamında Şırnak'ta Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından Uludere ilçesi Düz Deresi bölgesinde başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bozkurt' operasyonu sürüyor. Operasyonda terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulurken, örgütün barınak, sığınak ve yaşam alanları imha ediliyor. Şırnak Valiliği de operasyona ilişkin açıklama yaptı. Operasyon kapsamında Beytüşşebap'ta 910 adet RPG-7 antitank ile 910 RPG-7 sevk fişeğinin ele geçirildiği duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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