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        Şırnak'taki Tanin Geçidi'ndeki kar manzaraları havadan görüntülendi

        Şırnak'ta yoğun kar yağışının ardından ulaşıma açılan Tanin Geçidi havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 11:07 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:25
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        Şırnak'taki Tanin Geçidi'ndeki kar manzaraları havadan görüntülendi
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        Şırnak'ta yoğun kar yağışının ardından ulaşıma açılan Tanin Geçidi havadan görüntülendi.

        Uludere ilçesi ve Uzungeçit beldesi arasındaki, Beytüşşebap ilçesine alternatif kısa yol güzergahı olarak da kullanılan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'ndeki kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buluyor.

        Kar nedeniyle kapanan ve Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü 95. Şube Şefliği ekiplerince yapılan çalışmalarla 4 gün önce ulaşıma açılan geçit, dron ile havadan görüntülendi.

        Amatör fotoğrafçılar da kar manzarası çekmek için geçide geldi.

        Bölgeye gelenler arasında bulunan öğretmen Kübra Kaya, bu yıl kente atandığını söyledi.

        Geçidin bulunduğu bölgenin çok güzel ve etkileyici bulduğunu belirten Kaya, "Arkadaşlarımız ile geldik. Bugün çok güzel fotoğraflar çektik ve çok güzel vakit geçirdik. Şırnak'ta gerçekten gezilecek çok güzel yerler var. Tanin Geçidi bu yerlerden biri." ifadelerini kullandı.

        Bu arada, Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyünde de besiciler, hayvanlarının bakımı için yoğun bir mesai harcıyor.

        Besiciler, hayvanları için haziran ayında biçtikleri otları kuruttuktan sonra temmuz ayında belirli yerlerde istifleyip üstünü çadırla kapatıyor. Şubat ayında da karın altından çıkarılan otlar, hayvanlar için kullanılıyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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