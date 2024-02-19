Cizre'de okul servis araçları denetlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Jülide Aydın tarafından okul servis araçlarında denetim yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın, Taşımalı Eğitim Denetleme Komisyonunda yer alan Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Budak, Cizre Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Halis Güzel ile okul servis araçlarında denetimde bulundu.

Okul servis araçlarının amacına uygun olup olmadığı kontrol edilen denetimde araçların temizliği, bakımı, güvenliği, yolculuk sırasında öğrencilerin can güvenliğini ve sağlığını olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınılması ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanılmaması yönünde bilgilendirme de yapıldı.

Okulların bulunduğu bölgede yapılan denetimlerin öğrencilerin güvenli bir şekilde ulaşımlarının sağlanması için devam edeceği kaydedildi.