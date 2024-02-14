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        Jandarma ikna etti, terör örgütü PKK´dan kaçarak teslim oldu

        ŞIRNAK´ta jandarmanın ikna timinin çalışmasıyla terör örgütü PKK/KCK´nın faaliyet yürüttüğü Suriye´nin Kamışlı kentinden kaçan H.B. (33), Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi asayiş birimince Habur Sınır Kapısı´na getirilerek teslim alındı. H.B. işlemlerinin ardından ailesiyle buluşturuldu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 10:03 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:05
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        Jandarma ikna etti, terör örgütü PKK´dan kaçarak teslim oldu
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        ŞIRNAK´ta jandarmanın ikna timinin çalışmasıyla terör örgütü PKK/KCK´nın faaliyet yürüttüğü Suriye´nin Kamışlı kentinden kaçan H.B. (33), Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi asayiş birimince Habur Sınır Kapısı´na getirilerek teslim alındı. H.B. işlemlerinin ardından ailesiyle buluşturuldu. 

        Suriye´nin Kamışlı kentinde terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten H.B., Şırnak İI Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü İkna Süreçleri Uzmanı (İSU) ekibinin yaptığı görüşmeler sonucunda teslim olmaya karar verdi. Örgütün barınma alanından kaçan H.B.´nin, daha önceden iletişime geçilen Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi´nin asayiş birimi KDP´ye teslim olması sağlandı. H.B., oradaki işlemlerinin ardından Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı´na getirildi. H.B., İSU ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak Şırnak´a getirildi. H.B. buradaki işlemlerinin ardından babası ve kardeşiyle buluşturuldu. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada H.B., babasının elini öperek sarıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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