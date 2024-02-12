Şırnak'ta terör operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6'sı ilgili il birimlerine teslim edildi. 3 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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