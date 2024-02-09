Şırnak Valisi Atay yapımı süren Şırnak-Van kara yolu tünel inşaatını inceledi

Şırnak'ı Van'a bağlayacak tünelin bitirilmesiyle mevcut 390 kilometrelik yol güzergahı, 190 kilometreye ve 6 saatlik yolculuk süresinin de 2,5 saate indirilmesi hedefleniyor.

Vali Atay, İl Emniyet Müdürü Cemal Daman ile yapımı devam eden Şırnak-Van kara yolu tünel inşaatında yüklenici firma yetkilileriyle görüştü, tünelinin son durumuna ilişkin bilgi aldı.

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