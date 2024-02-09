Şırnak Valisi Atay yapımı süren Şırnak-Van kara yolu tünel inşaatını inceledi
Şırnak Valisi Cevdet Atay, yapımı süren Şırnak-Van kara yolu tünel inşaatında incelemelerde bulundu.
Şırnak Valisi Cevdet Atay, yapımı süren Şırnak-Van kara yolu tünel inşaatında incelemelerde bulundu.
Vali Atay, İl Emniyet Müdürü Cemal Daman ile yapımı devam eden Şırnak-Van kara yolu tünel inşaatında yüklenici firma yetkilileriyle görüştü, tünelinin son durumuna ilişkin bilgi aldı.
Şırnak'ı Van'a bağlayacak tünelin bitirilmesiyle mevcut 390 kilometrelik yol güzergahı, 190 kilometreye ve 6 saatlik yolculuk süresinin de 2,5 saate indirilmesi hedefleniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.