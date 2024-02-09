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        Şırnak Valisi Atay yapımı süren Şırnak-Van kara yolu tünel inşaatını inceledi

        Şırnak Valisi Cevdet Atay, yapımı süren Şırnak-Van kara yolu tünel inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 15:52 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:19
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        Şırnak Valisi Atay yapımı süren Şırnak-Van kara yolu tünel inşaatını inceledi
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        Şırnak Valisi Cevdet Atay, yapımı süren Şırnak-Van kara yolu tünel inşaatında incelemelerde bulundu.

        Vali Atay, İl Emniyet Müdürü Cemal Daman ile yapımı devam eden Şırnak-Van kara yolu tünel inşaatında yüklenici firma yetkilileriyle görüştü, tünelinin son durumuna ilişkin bilgi aldı.

        Şırnak'ı Van'a bağlayacak tünelin bitirilmesiyle mevcut 390 kilometrelik yol güzergahı, 190 kilometreye ve 6 saatlik yolculuk süresinin de 2,5 saate indirilmesi hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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