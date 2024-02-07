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        Şırnak'ta istihdam garantili seracılık kursunun açılışı yapıldı

        Şırnak Valisi Cevdet Atay, Silopi ilçesinde düzenlenen, istihdam garantili seracılık kursunun açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 21:25 Güncelleme: 07.02.2024 - 21:53
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        Şırnak'ta istihdam garantili seracılık kursunun açılışı yapıldı
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        Şırnak Valisi Cevdet Atay, Silopi ilçesinde düzenlenen, istihdam garantili seracılık kursunun açılışına katıldı.

        Valilikçe hayata geçirilecek proje kapsamında ilçede Serakent kurulacak.

        Serakentte istihdam edilecek kişilerin eğitim görmesi için Silopi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen kursun açılışı dolayısıyla Koç İlkokulu Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

        Programda bir konuşma yapan Vali Atay, ilçenin 338 bin dönüm tarım arazisine sahip olduğunu belirterek, uygulanacak sera projesinin istihdama katkı sunacağını söyledi.

        Sera projesine İdil ve Cizre'nin de dahil olacağını ifade eden Atay, "Seralarda çalışacak kişi sayısı yaklaşık 2 bin. Bu da istihdama büyük katkıdır. Buralardaki vatandaşlarımız başka illere mevsimlik işçi olarak artık gitmeyecek. Bu kapsamda mevsimlik göçün önüne geçmeyi planlıyoruz." dedi.

        Silopi Kaymakamı Cihat Koç da terörün bölgede gündemden düştüğünü, gündemin artık ekonomi odaklı olduğunu belirtti.

        200 kişilik kursa müracaatların devam ettiğini ifade eden Koç, 2 ay içerisinde en az 1000 kişiye seracılık eğitimi vermeyi planladıklarını aktardı.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin ise kentte 30 dönüm örtü altı sera olduğunu, Silopi ilçesinde Sera Organize Sanayi Bölgesi alanı üzerinde yapılacak çalışmalarla bölgenin ve civar illerin komşu ülkelere yaş meyve sebze noktasında ciddi katma değer getireceğini söyledi.

        Programa, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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