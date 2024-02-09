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        Şırnak'ta AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Bizim hizmet etmek, vatandaşa hizmetkar olmaktan başka bir derdimiz yok. Bizi başkalarından da ayıran odur. Başkaları yönetmeye, hükmetmeye, idare etmeye gelir ama biz hizmet etmeye ve hizmetkar olmaya geliriz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 14:31 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:22
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        Şırnak'ta AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Bizim hizmet etmek, vatandaşa hizmetkar olmaktan başka bir derdimiz yok. Bizi başkalarından da ayıran odur. Başkaları yönetmeye, hükmetmeye, idare etmeye gelir ama biz hizmet etmeye ve hizmetkar olmaya geliriz." dedi.

        Zeybekçi, Şırnak Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda, belediye başkan adaylarının kente, ilçelere ve beldelere hayırlı olmasını diledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini kaydeden Zeybekci, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında 2 gün boyunca Şırnak, Hakkari, Siirt ve Batman'da aday tanıtım toplantılarına katılacaklarını söyledi.

        Vatandaşa hizmetkar olmak için bu yola girdiklerini ifade eden Zeybekci, şöyle konuştu:

        "Bizim hizmet etmek, vatandaşa hizmetkar olmaktan başka bir derdimiz yok. Bizi başkalarından da ayıran odur. Başkaları yönetmeye, hükmetmeye, idare etmeye gelir ama biz hizmet etmeye ve hizmetkar olmaya geliriz. Biz bu millete hizmet etmeyi bir şeref olarak görürüz. Hizmetkarlığı bir makam ve mevki olarak görüyoruz. O nedenle yeni hizmetkarların seçileceği seçimler son derece önemlidir. Zor, imkansız yoktur. Eğer gayret ve samimiyet, birlik ve beraberlik, o kenetlenme varsa emin olun o vatandaş arkanızdan gelecektir."

        Çok güzel bir vatana sahip olduklarını anlatan Zeybekci, Türkiye'nin bu coğrafyanın çadır direği olduğunu anlattı.

        Zeybekci, "O çadır direğini indirdiğini zaman bu coğrafya darmadağın olur. Onun içindir ki 7 düvelin hedefindeyiz ve onun içindir ki 7 düvelin içinde Recep Tayyip Erdoğan hedeftir. Tek dertleri bu coğrafyanın bölünüp parçalanmasıdır ama biz onlara böldürtmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve Şırnak Belediye Başkanı ve başkan adayı Mehmet Yarka da birer konuşma yaptı.

        Toplantıda, AK Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarının ilçelerden Beytüşşebap'ta Kamil Dürmüş, Cizre'de Ömer Yıldız, Güçlükonak'ta Bilal Aktuğ, İdil'de İkbalhan Haznedar, Silopi'de Nihat Mehmetoğlu ve Uludere'de Gürgin Ürek olduğu açıklandı.

        Programa, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Cenap Aşçı, Afyonkarahisar Milletvekili Zekeriya Aslan, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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