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        AK Parti'li Zeybekci: Bu Karamollaoğlu yüzünden duymadığımız laf kalmadı

        AKParti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Yedi düvel bir araya gelmedi mi? Bu Temel Karamollaoğlu yüzünden, Sivas olayları yüzünden yemediğimiz dayak, duymadığımız laf kalmadı. 'Milliyetçiyim, ülkücüyüm' diyen İYİ Parti, 'Muhafazakarım' diyen Saadet Partisi, bu ülkeyi, bu milleti bölmekten başka hiçbir işi olmayan, 'Suriye'deki ve Irak'taki kazanımlarımızın aynısını Türkiye'de gerçekleştireceğiz' diyen terör örgütü ve cumhuriyeti kurduğunu söyleyen bir partiyi nasıl bir araya getirdiler? Hepsinin sahibi var" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 15:48 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:50
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        AK Parti'li Zeybekci: Bu Karamollaoğlu yüzünden duymadığımız laf kalmadı
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        AKParti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Yedi düvel bir araya gelmedi mi? Bu Temel Karamollaoğlu yüzünden, Sivas olayları yüzünden yemediğimiz dayak, duymadığımız laf kalmadı. 'Milliyetçiyim, ülkücüyüm' diyen İYİ Parti, 'Muhafazakarım' diyen Saadet Partisi, bu ülkeyi, bu milleti bölmekten başka hiçbir işi olmayan, 'Suriye'deki ve Irak'taki kazanımlarımızın aynısını Türkiye'de gerçekleştireceğiz' diyen terör örgütü ve cumhuriyeti kurduğunu söyleyen bir partiyi nasıl bir araya getirdiler? Hepsinin sahibi var" dedi.

        AK Parti'nin Şırnak ve ilçe belediye başkan adayları, Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen toplantı ile duyuruldu. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Eski Ticaret Bakanı Cenap Aşçı, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, ilçe belediye başkan adayları ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Zeybekci, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerin önemli olduğunu belirterek, "Şırnak'ın AK Parti hizmet belediyeciliği ile tanışması, Sayın Başkanımıza 2019 yılında nasip oldu. Bugüne kadar da muhteşem hizmetler yapıldığını duyuyoruz. Başkaları yönetmeye gelir, başkaları hükmetmeye gelir, başkaları idare etmeye gelir ama biz hizmet etmeye ve hizmetkar olmaya geliriz" dedi.

        'BU MİLLETİN MAHŞERİ, MİZANI VARDIR'

        Zeybekci, birlik ve beraberlik içinde olacaklarını vurgulayarak, "Şırnak'ta alınmayacak ilçe, alınmayacak belde yoktur ama önce teşkilat. Önce teşkilatımız ve adaylarımız birlik ve beraberlik içinde olacak. Önce olacağına inanacağız sonra o birlik beraberliğimize, aşkımıza, sevdamıza, bize inanacağız. Hiç merak etmeyin, vatandaş, seni yürüyüşünden bilir. Arkandan baktığında samimiyetini bilir. Bırak yüzüne bakmayı, arkadan bile samimiyetini bilir. Bu millettin mahşeri, bir mizanı vardır. Ona inanacağız, güveneceğiz, teslim olacağız. Başkalarının bu coğrafya ile ilgili her türlü niyetlerini biliyoruz. Derler ya 'Yari güzel olanın başı beladan eksik olmaz.' Bizim yarimiz güzel. Bu vatan güzel, bu ülke güzel, bu millet güzel. Bu coğrafyanın orta yerinde Türkiye, bir çadır direğidir. O çadır direğini indirdiğiniz zaman, bu coğrafya darmadağın olur" diye konuştu.

        'ERDOĞAN, YEDİ DÜVELİN ÖNÜNDE HEDEFTİR'

        Türkiye'nin yedi düvelin önünde hedefte olduğunu söyleyen Zeybekci, şunları kaydetti:

        "Onun için Tayyip Erdoğan, yedi düvelin önünde hedeftir. Hristiyan Batı dünyası, İslam dünyasını sever mi? Sevmez. Bu coğrafyanın iyiliğini niye istesin? Kalkınmasını, büyümesini, muasır medeniyet yolculuğunda, o muhteşem yolculuğu tamamlamasını niye istesinler? Tek dertleri; bu coğrafyanın bölünüp, parçalanması. Yedi düvel bir araya gelmedi mi? Bu Temel Karamollaoğlu yüzünden, Sivas olayları yüzünden yemediğimiz dayak, duymadığımız laf kalmadı. 'Milliyetçiyim, ülkücüyüm' diyen İYİ Parti, 'Muhafazakarım' diyen Saadet Partisi, bu ülkeyi, bu milleti bölmekten başka hiçbir işi olmayan, 'Suriye'deki ve Irak'taki kazanımlarımızın aynısını Türkiye'de gerçekleştireceğiz' diyen terör örgütü ve cumhuriyeti kurduğunu söyleyen bir partiyi nasıl bir araya getirdiler? Hepsinin sahibi var. Tek başlarına asla hareket edemezler. Onların sahibi belli, bizim de sahibimiz cenabı Allah'tır, bu aziz millettir. Türk'ü ile Kürt'ü ile bu aziz millettir. Başımızın da tacıdır. Bizim sahibimiz belli. Onların sahibi kalleştir."

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