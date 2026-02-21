Cizre'de okul müdürleri toplantısı yapıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde okul müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Toplantısı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke başkanlığında yapıldı.



Toplantıda, ikinci döneme ilişkin eğitim öğretim süreçleri değerlendirilerek alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar karara bağlandı.



Akademik başarının artırılması, öğrencilerin sosyal ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi, devamsızlıkla mücadele, okul güvenliği, ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile devam eden projelerin ele alındığı toplantıda, okullarda eğitim kalitesinin sürdürülebilir şekilde yükseltilmesine yönelik planlamalar yapıldı.



İke, okul müdürlerinin eğitim sisteminin sahadaki en önemli uygulayıcıları olduğunu belirterek, maarif politikalarının etkin ve kararlı bir şekilde uygulanmasında okul yöneticilerinin kritik rol üstlendiğini kaydetti.

