Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Cizre'de okul müdürleri toplantısı yapıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde okul müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 11:21 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cizre'de okul müdürleri toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde okul müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Toplantısı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke başkanlığında yapıldı.

        Toplantıda, ikinci döneme ilişkin eğitim öğretim süreçleri değerlendirilerek alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar karara bağlandı.

        Akademik başarının artırılması, öğrencilerin sosyal ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi, devamsızlıkla mücadele, okul güvenliği, ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile devam eden projelerin ele alındığı toplantıda, okullarda eğitim kalitesinin sürdürülebilir şekilde yükseltilmesine yönelik planlamalar yapıldı.

        İke, okul müdürlerinin eğitim sisteminin sahadaki en önemli uygulayıcıları olduğunu belirterek, maarif politikalarının etkin ve kararlı bir şekilde uygulanmasında okul yöneticilerinin kritik rol üstlendiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti
        Silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta "İl Sağlık Müdürlüğü Hatıra Ormanı" oluşturuldu
        Şırnak'ta "İl Sağlık Müdürlüğü Hatıra Ormanı" oluşturuldu
        Kar kalınlığının 2,5 metreyi bulduğu Gabar'da petrol üretimi hız kesmeden s...
        Kar kalınlığının 2,5 metreyi bulduğu Gabar'da petrol üretimi hız kesmeden s...
        Cizre'de aday öğretmenlere uyum eğitimi
        Cizre'de aday öğretmenlere uyum eğitimi
        Şırnak'ta öğrenciler siber suçlar ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi
        Şırnak'ta öğrenciler siber suçlar ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi
        Şırnak'ta yükümlüler camileri temizleyerek ramazana hazırladı
        Şırnak'ta yükümlüler camileri temizleyerek ramazana hazırladı
        Şırnak'ta 585 cami ramazan ayına hazırlandı
        Şırnak'ta 585 cami ramazan ayına hazırlandı