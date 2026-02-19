Canlı
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Cizre'de aday öğretmenlere uyum eğitimi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde göreve başlayan aday öğretmenlere uyum eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 12:07 Güncelleme: 19.02.2026 - 12:12
        Cizre'de aday öğretmenlere uyum eğitimi
        Şırnak'ın Cizre ilçesinde göreve başlayan aday öğretmenlere uyum eğitimi verildi.


        Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programda, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sabri Salgut ve AR-GE koordinatörü Şükran Çetik tarafından aday öğretmenlere sunum yapıldı.


        Şube Müdürü Salgut, yaptığı açıklamada, öğretmenliğin sadece bir meslek olmadığını aynı zamanda bir kimlik inşa süreci olduğunu belirterek, "İlk adım ne kadar sağlamsa, eğitim sistemimiz de o kadar sarsılmaz olur. Unutmayın ki nitelikli bir öğretmen, aydınlık bir nesil demektir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

