Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, smaçör Julio Cesar Cardenas ile anlaştı

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Julio Cesar Cardenas ile sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​

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