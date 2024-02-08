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        Şırnak'ta, site bahçesinde 1'i patlamamış 2 top mermisi bulundu

        ŞIRNAK'ta, çocukların sitenin bahçesinde bulduğu 1'i patlamamış 2 top mermisi, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 14:28 Güncelleme: 08.02.2024 - 14:30
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        Şırnak'ta, site bahçesinde 1'i patlamamış 2 top mermisi bulundu
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        ŞIRNAK'ta, çocukların sitenin bahçesinde bulduğu 1'i patlamamış 2 top mermisi, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

        Olay, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle Sefine Evleri Sitesi'nde meydana geldi. C Blok önünde çocukların bulduğu demir parçalarının top mermisi olduğunu fark eden kapıcı, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Top mermilerinin bulunduğu bölgede önlem alındı. İncelemede, mermilerden birinin patlamamış olduğu belirlendi. Top mermileri imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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