Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, smaçör Berkay Yavuz ile anlaştı

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​​​​​​​​

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Tokat Belediye Plevne takımında yer alan 23 yaşındaki Berkay Yavuz ile sezon sonuna kadar geçici transfer konusunda sözleşme imzalandığı belirtildi.

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