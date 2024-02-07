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        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, smaçör Berkay Yavuz ile anlaştı

        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, sezon başında Tokat Belediye Plevne takımının kadrosunda yer alan smaçör Berkay Yavuz'u transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 09:28 Güncelleme: 07.02.2024 - 09:28
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        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, smaçör Berkay Yavuz ile anlaştı
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        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, sezon başında Tokat Belediye Plevne takımının kadrosunda yer alan smaçör Berkay Yavuz'u transfer etti.

        Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Tokat Belediye Plevne takımında yer alan 23 yaşındaki Berkay Yavuz ile sezon sonuna kadar geçici transfer konusunda sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​​​​​​​​

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