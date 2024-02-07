Şırnak'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Şırnak-Hakkari kara yolunun Habur 2 Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile minibüs çarpıştı.
Kazada, her iki araçta bulunan 12 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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