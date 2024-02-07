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        Şırnak'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:46 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:59
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        Şırnak'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

        Şırnak-Hakkari kara yolunun Habur 2 Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile minibüs çarpıştı.

        Kazada, her iki araçta bulunan 12 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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