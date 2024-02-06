Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta 20 yerleşim yerinin yolu, kardan kapandı

        ŞIRNAK'ınBeytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle 13 köy ve 7 mezranın yolu, ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta 20 yerleşim yerinin yolu, kardan kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK'ınBeytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle 13 köy ve 7 mezranın yolu, ulaşıma kapandı.

        Beytüşşebap'ta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı 13 köy ve 7 mezranın yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları Şube Müdürlüğü ekiplerince kapalı yolların açılması için çalışma başlatıldı. Kar yağışı nedeniyle 27 Ocak'tan bu yana yolu kapalı olan Uludere ilçesindeki Tanin Geçidi'nin de açılması için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        Rus sevgilisinin bacağını camla kesip öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Rus sevgilisinin bacağını camla kesip öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Görüntüler ortaya çıktı! Camide cinayet!
        Görüntüler ortaya çıktı! Camide cinayet!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak, yoğun kar alarmı
        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak, yoğun kar alarmı
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Elazığ ve Şırnak'ta 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit...
        Elazığ ve Şırnak'ta 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit...
        GÜNCELLEME - Şırnak İl Sağlık Müdürü Suat Altın hayatını kaybetti
        GÜNCELLEME - Şırnak İl Sağlık Müdürü Suat Altın hayatını kaybetti
        Kalp krizi geçiren Şırnak İl Sağlık Müdürü Altın, hayatını kaybetti (2)
        Kalp krizi geçiren Şırnak İl Sağlık Müdürü Altın, hayatını kaybetti (2)
        Şırnak İl Sağlık Müdürü Suat Altın hayatını kaybetti
        Şırnak İl Sağlık Müdürü Suat Altın hayatını kaybetti
        Kalp krizi geçiren Şırnak İl Sağlık Müdürü Altın, hayatını kaybetti
        Kalp krizi geçiren Şırnak İl Sağlık Müdürü Altın, hayatını kaybetti
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 74 şüpheli hakkında adli iş...
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 74 şüpheli hakkında adli iş...