Şırnak'ta 20 yerleşim yerinin yolu, kardan kapandı

ŞIRNAK'ınBeytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle 13 köy ve 7 mezranın yolu, ulaşıma kapandı.

Beytüşşebap'ta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı 13 köy ve 7 mezranın yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları Şube Müdürlüğü ekiplerince kapalı yolların açılması için çalışma başlatıldı. Kar yağışı nedeniyle 27 Ocak'tan bu yana yolu kapalı olan Uludere ilçesindeki Tanin Geçidi'nin de açılması için çalışmalar sürüyor.