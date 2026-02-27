Canlı
Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli

        Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 10:18 Güncelleme:
        Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek riskler göz önünde bulundurularak öğrenci, öğretmen ve tüm eğitim çalışanlarının can ve mal güvenliklerini sağlamak amacıyla resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

