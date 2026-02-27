Şırnak'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli
Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek riskler göz önünde bulundurularak öğrenci, öğretmen ve tüm eğitim çalışanlarının can ve mal güvenliklerini sağlamak amacıyla resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.
