Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        MÜSİAD Şırnak Şubesi iftar programı düzenledi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde engellilere yönelik iftar programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 23:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        MÜSİAD Şırnak Şubesi iftar programı düzenledi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde engellilere yönelik iftar programı düzenledi.


        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Şubesince Silopi TIR Parkı'nda engelli bireyler iş insanlarıyla iftar yaptı.

        Programda konuşan MÜSİAD Şırnak Şube Başkanı Ahmet Adan, sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyledi.

        Özel bireylerin topluma daha fazla dahil olması amacıyla bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini belirten Adan, "Bizim için en değerli görevlerden biri, toplumun her kesimine dokunabilmek ve özellikle özel bireylerimizin hayatına katkı sunabilmektir. Amacımız, hayatın her alanında duyarlı ve yardımsever bir toplum oluşturabilmektir." dedi.

        Programın ardından engelli bireylere nakdi yardımda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İran müzakerelerinin 3. turu sona erdi
        ABD-İran müzakerelerinin 3. turu sona erdi
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        "Türk futbolu için çok değerli"
        "Türk futbolu için çok değerli"
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta eğitime 1 günlük kar engeli
        Şırnak'ta eğitime 1 günlük kar engeli
        Şırnak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Şırnak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Şırnak'ta eğitime 1 gün ara
        Şırnak'ta eğitime 1 gün ara
        Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Ölümden kıl payı kurtuldular Otomobil uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaralandı
        Ölümden kıl payı kurtuldular Otomobil uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaralandı
        Şırnak Belediyesi altyapı hattını güçlendiriyor
        Şırnak Belediyesi altyapı hattını güçlendiriyor