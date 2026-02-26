Şırnak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Canlı
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 22:35 Güncelleme:
        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokul, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri bünyesindeki kurslar, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, malul ve engelli kamu çalışanları ile ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin idari izinli sayılacağı, ayrıca kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanlarının da idari izinli olacağı kaydedildi.​​​​​​​



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

