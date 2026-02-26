Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 73 ABF 814 plakalı otomobil, Taşarası köyü mevkisinde yamaçtan sürüklenerek Habur Çayı’nın kenarına devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

