        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 26.02.2026 - 21:07
        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 73 ABF 814 plakalı otomobil, Taşarası köyü mevkisinde yamaçtan sürüklenerek Habur Çayı’nın kenarına devrildi.

        Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

