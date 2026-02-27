Şırnak'ta devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı

Şırnak'ta minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Merkez Kızılsu köyü yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 ACE 644 plakalı yolcu taşıyan minibüs devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki 8 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı.​​​​​​​

