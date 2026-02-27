Canlı
        Şırnak'ta devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı

        Şırnak'ta devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı

        Şırnak'ta minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Şırnak'ta devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı

        Şırnak'ta minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

        Merkez Kızılsu köyü yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 ACE 644 plakalı yolcu taşıyan minibüs devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 8 yolcu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

