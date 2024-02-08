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        Şırnak'ta pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Şırnak'ta pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 17:38 Güncelleme: 08.02.2024 - 17:46
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        Şırnak'ta pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Şırnak'ta pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Reşit Z. idaresindeki 73 EB 826 plakalı AFAD'a ait pikap, Çevreyolu Kavşağı'nda, Abdulaziz Y'nin kullandığı 73 AH 918 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada, araç sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Sunay K. ve Süleyman K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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