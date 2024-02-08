Şırnak'ta pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Şırnak'ta pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şırnak'ta pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Reşit Z. idaresindeki 73 EB 826 plakalı AFAD'a ait pikap, Çevreyolu Kavşağı'nda, Abdulaziz Y'nin kullandığı 73 AH 918 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, araç sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Sunay K. ve Süleyman K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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