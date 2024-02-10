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        Şırnak'ta 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nde 1 metreyi bulan karlı yol temizlendi

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nde 1 metreyi bulan karlı yol temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 10:33 Güncelleme: 10.02.2024 - 11:13
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        Şırnak'ta 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nde 1 metreyi bulan karlı yol temizlendi
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nde 1 metreyi bulan karlı yol temizlendi.

        Uludere ilçesi ve Uzungeçit beldesi arasındaki, Beytüşşebap ilçesine alternatif kısa yol güzergahı olarak da kullanılan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi kar yağışı sonucu ulaşıma kapandı.

        Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmayla kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yol, temizlenerek ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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