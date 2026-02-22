Şırnak'ta devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

Şırnak'ta tankerin şarampole devrildiği kazada sürücüsü yaralandı. R.E. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tanker, Şırnak-Siirt kara yolunun Sanayi Sitesi Kavşağı'nda şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

