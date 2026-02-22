Canlı
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak'ta yasa dışı yollarla yurda sokulan 38 keklik doğaya salındı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde yasa dışı yollarla yurda sokulan 38 keklik, kontrollerinin ardından doğaya salındı.

        Giriş: 22.02.2026 - 12:16
        Şırnak'ta yasa dışı yollarla yurda sokulan 38 keklik doğaya salındı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde yasa dışı yollarla yurda sokulan 38 keklik, kontrollerinin ardından doğaya salındı.

        İlçenin yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda dün Irak'tan ülkeye giriş yapan bir tırda yapılan aramada ele geçirildikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğüne teslim edilen 38 kekliğin kontrolleri tamamlandı.

        Keklikler, daha sonra Şırnak-Siirt kara yolu mevkisinde doğaya salındı.

        Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha devriyesi ve risk analizi çalışmaları kapsamında Irak'tan ülkeye giriş yapan bir tırda yapılan aramada, 38 keklik ve 2 horoz bulunmuş, tır sürücüsü gözaltına alınmış, hayvanlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmişti.

