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        Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde araç kazasında şehit olan asker için Şırnak'ta tören yapıldı

        Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş için Şırnak'ta tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 09:45 Güncelleme: 12.02.2024 - 09:45
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        Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde araç kazasında şehit olan asker için Şırnak'ta tören yapıldı
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        Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş için Şırnak'ta tören düzenlendi.

        23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Özkardeş’in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

        İl Müftüsü Ahmet Dilek'in okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

        Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş’in naaşı, Kütahya'ya hava yoluyla uğurlandı.

        Basına kapalı törene Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23 Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde araç kazası meydana geldiğini, kazada Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in şehit olduğunu duyurmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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