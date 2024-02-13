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        Şırnak Valiliğinden sağanak ve kar uyarısı

        Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 2 ilçe için kar ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 19:19 Güncelleme: 13.02.2024 - 19:19
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        Şırnak Valiliğinden sağanak ve kar uyarısı
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        Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 2 ilçe için kar ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, yarın kent merkezi ile kentin doğusundaki Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinin yüksek kesimleri başta olmak üzere yer yer yoğun, karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, bölgede 2 gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen yağış sebebiyle oluşabilecek sel, su baskınları, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve tipi ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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