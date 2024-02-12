Şırnak'ta solunum yetmezliği bulunan bebek ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi
–Şırnak'ın İdil ilçesinde solunum yetmezliği bulunan 3 aylık bebek Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.
–Şırnak'ın İdil ilçesinde solunum yetmezliği bulunan 3 aylık bebek Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.
Rahatsızlığı nedeniyle İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adem Akacak'ın solunum yetmezliği olduğu tespit edildi.
Adem bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
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