İdil'de tırda çıkan yangın söndürüldü

Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır, kullanılamaz hale geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Cizre-Nusaybin kara yolunun İdil'e bağlı Yolaçan köyü mevkisinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, yol kenarına çektiği aracın dorsesi devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.