Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        İdil'de tırda çıkan yangın söndürüldü

        Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 12:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İdil'de tırda çıkan yangın söndürüldü

        Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır, kullanılamaz hale geldi.


        Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Cizre-Nusaybin kara yolunun İdil'e bağlı Yolaçan köyü mevkisinde bilinmeyen nedenle alev aldı.


        Yangını fark eden sürücü, yol kenarına çektiği aracın dorsesi devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Pakistan ve Irak'ta ABD protestosu
        Pakistan ve Irak'ta ABD protestosu
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        17 yıl sonra yeni suçlama
        17 yıl sonra yeni suçlama
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        "Biraz cimriyim"
        "Biraz cimriyim"
        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!
        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta mandalina yüklü tır cayır cayır yandı
        Şırnak'ta mandalina yüklü tır cayır cayır yandı
        Silopi'de güvenlik toplantısı düzenlendi
        Silopi'de güvenlik toplantısı düzenlendi
        Şırnak Emniyet Müdürü Sazak: "Vatandaşın huzuru için görev başındayız"
        Şırnak Emniyet Müdürü Sazak: "Vatandaşın huzuru için görev başındayız"
        Engelli çocuğu için akülü sandalyeyi arabaya çevirdi
        Engelli çocuğu için akülü sandalyeyi arabaya çevirdi
        Şırnak protokolü şehit emanetleri ile aynı sofrada
        Şırnak protokolü şehit emanetleri ile aynı sofrada
        Uludere'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı
        Uludere'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı