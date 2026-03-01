Cizre'deki tarihi Kırımızı Medrese'de hatimle teravih namazı kılınıyor

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki tarihi Kırmızı Medrese'de hatimle teravih namazı kılınıyor.



Tarihi medreseye gelen vatandaşlar, Cizre Müftüsü Süleyman Baran ve genç hafızların imametinde hatimle teravih namazını eda ediyor.





Baran, yaptığı açıklamada, Kur'an kursları ve medreselerde hatimle namaz kılındığını söyledi.





"Ramazan ayında hatimle namaz kılmanın fazileti çok daha fazladır." diyen Baran, vatandaşları hatimle teravih namazı kılmaya davet etti.



