Araç kazası sonucu şehit olan asker için Şırnak'ta tören yapıldı 3. Komando Tugay Komutanlığınca personel ve malzeme sevki esnasında meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel için Şırnak'ta tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı Giriş: 13.02.2024 - 23:58 Güncelleme: 13.02.2024 - 23:58 facebook

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