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        Araç kazası sonucu şehit olan asker için Şırnak'ta tören yapıldı

        3. Komando Tugay Komutanlığınca personel ve malzeme sevki esnasında meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel için Şırnak'ta tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 23:58 Güncelleme: 13.02.2024 - 23:58
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        Araç kazası sonucu şehit olan asker için Şırnak'ta tören yapıldı
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        3. Komando Tugay Komutanlığınca personel ve malzeme sevki esnasında meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel için Şırnak'ta tören düzenlendi.

        23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

        İl Müftüsü Ahmet Dilek'in okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

        Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in naaşı, hava yoluyla Hatay'a uğurlandı.

        Basına kapalı törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23 Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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