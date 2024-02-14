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        İkna çalışmaları sonucu teslim olan terörist Şırnak'ta ailesiyle buluşturuldu

        İkna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist, Şırnak'ta ailesiyle buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 11:01 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:01
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        İkna çalışmaları sonucu teslim olan terörist Şırnak'ta ailesiyle buluşturuldu
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        İkna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist, Şırnak'ta ailesiyle buluşturuldu.

        Terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren Şırnaklı terörist H.B'nin (33) 10 gün önce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu örgütten kaçması sağlandı.

        Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim olan H.B. ailesiyle buluşturuldu.

        Terörist H.B'nin adli işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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