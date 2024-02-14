İkna çalışmaları sonucu teslim olan terörist Şırnak'ta ailesiyle buluşturuldu
İkna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist, Şırnak'ta ailesiyle buluşturuldu.
İkna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist, Şırnak'ta ailesiyle buluşturuldu.
Terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren Şırnaklı terörist H.B'nin (33) 10 gün önce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu örgütten kaçması sağlandı.
Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim olan H.B. ailesiyle buluşturuldu.
Terörist H.B'nin adli işlemleri sürüyor.
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