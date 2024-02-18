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        Şırnak'ta ambulans helikopter 12 yaşındaki kanser hastası için havalandı

        ŞIRNAK'tarahatsızlanan kanser hastası B.C. (12), Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile Diyarbakır'a sevk edildi. Cizre ilçesinde rahatsızlanan kanser hastası B.C., Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk muayenesinde, B.C.'nin ileri tetkik ve tedavisi için tıbbi donanımlı bir hastaneye sevkine karar verildi. Talep edilen ambulans helikopter, B.C.'yi Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan alarak, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. B.C.'nin tedavisine başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 18.02.2024 - 16:10
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        Şırnak'ta ambulans helikopter 12 yaşındaki kanser hastası için havalandı
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        ŞIRNAK'tarahatsızlanan kanser hastası B.C. (12), Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile Diyarbakır'a sevk edildi. Cizre ilçesinde rahatsızlanan kanser hastası B.C., Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk muayenesinde, B.C.'nin ileri tetkik ve tedavisi için tıbbi donanımlı bir hastaneye sevkine karar verildi. Talep edilen ambulans helikopter, B.C.'yi Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan alarak, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. B.C.'nin tedavisine başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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