Şırnak'ta ambulans helikopter 12 yaşındaki kanser hastası için havalandı ŞIRNAK'tarahatsızlanan kanser hastası B.C. (12), Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile Diyarbakır'a sevk edildi. Cizre ilçesinde rahatsızlanan kanser hastası B.C., Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk muayenesinde, B.C.'nin ileri tetkik ve tedavisi için tıbbi donanımlı bir hastaneye sevkine karar verildi. Talep edilen ambulans helikopter, B.C.'yi Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan alarak, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. B.C.'nin tedavisine başlandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 18.02.2024 - 16:10 facebook

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