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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 66 şüpheli hakkında adli işlem

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 14:29 Güncelleme: 19.02.2024 - 14:29
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 66 şüpheli hakkında adli işlem
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 66 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 535 gram esrar, gümrük kaçağı 6 bin 638 paket sigara, 4 bin 655 çeşitli malzeme, 15 kilogram çay, 11 şişe alkol, 400 puro ve 6 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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