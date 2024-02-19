Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 66 şüpheli hakkında adli işlem
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 66 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 535 gram esrar, gümrük kaçağı 6 bin 638 paket sigara, 4 bin 655 çeşitli malzeme, 15 kilogram çay, 11 şişe alkol, 400 puro ve 6 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.
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