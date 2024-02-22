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        Şırnak'ta ambulans uçak, 77 yaşındaki kadın hasta için havalandı

        ŞIRNAK'ta , 77 yaşındaki hasta K.Ş., ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Şırnak'ta yaşayan K.Ş. adlı kadın rahatsızlanınca Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İntramural hematom teşhisi konulan K.Ş.'nin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı'ndan talep edilen ambulans uçak K.Ş.'yi Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan alarak, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakletti. K.Ş.'nin tedavisi devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:24 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:29
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        Şırnak'ta ambulans uçak, 77 yaşındaki kadın hasta için havalandı
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        ŞIRNAK’ta , 77 yaşındaki hasta K.Ş., ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi. Şırnak’ta yaşayan K.Ş. adlı kadın rahatsızlanınca Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İntramural hematom teşhisi konulan K.Ş.’nin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı'ndan talep edilen ambulans uçak K.Ş.’yi Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’ndan alarak, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakletti. K.Ş.’nin tedavisi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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