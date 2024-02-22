Şırnak'ta ambulans uçak, 77 yaşındaki kadın hasta için havalandı
ŞIRNAK'ta , 77 yaşındaki hasta K.Ş., ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Şırnak'ta yaşayan K.Ş. adlı kadın rahatsızlanınca Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İntramural hematom teşhisi konulan K.Ş.'nin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı'ndan talep edilen ambulans uçak K.Ş.'yi Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan alarak, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakletti. K.Ş.'nin tedavisi devam ediyor.
ŞIRNAK’ta , 77 yaşındaki hasta K.Ş., ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi. Şırnak’ta yaşayan K.Ş. adlı kadın rahatsızlanınca Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İntramural hematom teşhisi konulan K.Ş.’nin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı'ndan talep edilen ambulans uçak K.Ş.’yi Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’ndan alarak, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakletti. K.Ş.’nin tedavisi devam ediyor.
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